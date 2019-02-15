Обрання запобіжного заходу Мангеру: арештований з правом застави

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваного в організації вбивства активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, передає УНН.

Шевченківський суд міста Києва ухвалив рішення, відповідно до якого голову Херсонської ОДА Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів та з правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.

Одразу після оголошення рішення суду адвокат Мангера Дмитро Ільченко заявив, що у його підзахисного немає таких коштів.

“Ми будемо залучати боргові кошти. В тому числі я позичу Владиславу Мангеру. А також будемо звертатись до тих, хто обіцяв допомогу”, — повідомив адвокат очільника херсонської ОДА. Адвокати також повідомили, що будуть подавати апеляцію на рішення суду.

18 лютого о 16:00 — буде оголошено повний текст ухвали суду. Владислава Мангера арештували в залі суду та відправили у СІЗО.

Нагадуємо, у СБУ заявили, що перевірять причетність свого співробітника до вбивства Гандзюк.

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