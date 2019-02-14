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У СБУ заявили, що перевірять причетність свого співробітника до вбивства Гандзюк

У СБУ заявили, що перевірять причетність свого співробітника до вбивства Гандзюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Службі безпеки України перевірять заяву підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк голови Херсонської облради Владислава Мангера щодо причетності до цього злочину співробітника спецслужби. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

Так, 13 лютого під час судового розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Владислав Мангер, підозрюваний у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства Ганздюк, "заявив про начебто причетність до вказаного злочину співробітника Служби безпеки України Данила Доценка".

"Твердження Мангера, які він нічим не обґрунтував, є його наміром дискредитувати Службу безпеки України, слідчі якої здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства Гандзюк. Під час досудового слідства слідчими зібрано достатньо даних, які стали підставою для вручення Мангеру повідомлення про підозру в організації вбивства Гандзюк", - заявили у СБУ.

У спецслужбі також зазначили, що у ході досудового розслідування кримінального провадження "жодних даних, які б свідчили про причетність до злочину, вчиненого щодо Гандзюк, Доценка чи інших співробітників СБ України отримано не було".

Жодна особа, зокрема і сам Мангер, із заявою про вчинення злочину щодо Гандзюк Доценком чи будь-яким іншим співробітником до СБ України не звертався, додали у СБУ.

"Служба вважає, що цією заявою підозрюваний виключно намагається уникнути кримінальної відповідальності за вчинений злочин. Разом з тим, вказані вище твердження Мангера будуть ретельно перевірені в ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом умисного вбивства Гандзюк, у суворій відповідності із вимогами КПК України у визначений чинним законодавством спосіб із додержанням вимог, визначених у ст. 2 КПК України, в тому числі шляхом проведення (у разі задоволення судом відповідних клопотань органу досудового розслідування) судових психологічних експертиз із використанням комп’ютерного поліграфа, у разі отримання відповідної згоди від Мангера та інших осіб, про причетність до злочину яких він вказує", - повідомили у спецслужбі.

Нагадаємо, 11 лютого на розгляд до Шевченківського суду Києва надійшло клопотання про арешт голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у співучасті у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер готовий співпрацювати зі слідством і не збирається нікуди тікати.

Як повідомляв УНН, генпрокурор заявив, що голові Херсонської облради Мангеру оголошено підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Він підписав оголошену йому підозру.

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