Избрание меры пресечения Мангеру: арестован с правом залога
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемого в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, передает УНН.
Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому главу Херсонской ОГА Владислава Мангера, которого подозревают в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк, взят под стражу на 17 дней и с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.
Сразу после оглашения решения суда адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что у его подзащитного нет таких средств.
“Мы будем привлекать заемные средства. В том числе я одолжу Владиславу Мангеру. А также будем обращаться к тем, кто обещал помощь”, — сообщил адвокат главы херсонской ОГА. Адвокаты также сообщили, что будут подавать апелляцию на решение суда.
18 февраля в 16:00 — будет объявлен полный текст постановления суда. Владислава Мангера арестовали в зале суда и отправили в СИЗО.
Напоминаем, в СБУ заявили, что проверят причастность своего сотрудника к убийству Гандзюк.