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Суд відмовився продовжити запобіжний захід Мангеру

Суд відмовився продовжити запобіжний захід Мангеру

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Суддя Шевченківського райсуду Києва відмовив у задоволенні клопотання сторони обвинувачення щодо продовження запобіжного заходу обвинуваченому у вбивстві громадської активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру. Про це повідомив адвокат Мангера Олександр Шадрін в коментарі кореспонденту УНН.

"Суд відхилив клопотання прокурорів про продовження дії обов'язків (запобіжного заходу – ред.). Такий результат засідання", - зазначив адвокат.

При цьому він додав, що за Мангером у суді залишилась застава, а також є чинним його обов’язок як підозрюваного з'являтися до прокурора і слідчого судді суду.

Нагадаємо, 1 березня розгляд скарги Генпрокуратури на рішення суду першої інстанції стосовно запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який підозрюється в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, відклали на 4 березня.

15 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваного в організації вбивства активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Як повідомляв УНН раніше, 4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.

31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.

Українські Національні Новини

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