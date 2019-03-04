Суд відмовився продовжити запобіжний захід Мангеру

"Суд відхилив клопотання прокурорів про продовження дії обов'язків (запобіжного заходу – ред.). Такий результат засідання", - зазначив адвокат.



При цьому він додав, що за Мангером у суді залишилась застава, а також є чинним його обов’язок як підозрюваного з'являтися до прокурора і слідчого судді суду.



Нагадаємо, 1 березня розгляд скарги Генпрокуратури на рішення суду першої інстанції стосовно запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який підозрюється в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, відклали на 4 березня.



15 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваного в організації вбивства активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.



Як повідомляв УНН раніше, 4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.



31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.