Суд відмовився продовжити запобіжний захід Мангеру
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Суддя Шевченківського райсуду Києва відмовив у задоволенні клопотання сторони обвинувачення щодо продовження запобіжного заходу обвинуваченому у вбивстві громадської активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру. Про це повідомив адвокат Мангера Олександр Шадрін в коментарі кореспонденту УНН.
"Суд відхилив клопотання прокурорів про продовження дії обов'язків (запобіжного заходу – ред.). Такий результат засідання", - зазначив адвокат.
При цьому він додав, що за Мангером у суді залишилась застава, а також є чинним його обов’язок як підозрюваного з'являтися до прокурора і слідчого судді суду.
Нагадаємо, 1 березня розгляд скарги Генпрокуратури на рішення суду першої інстанції стосовно запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який підозрюється в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, відклали на 4 березня.
15 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваного в організації вбивства активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.
Як повідомляв УНН раніше, 4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.
31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.