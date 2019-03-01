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Апеляція на запобіжний захід Мангеру: розгляд відклали на 4 березня

Апеляція на запобіжний захід Мангеру: розгляд відклали на 4 березня

Київ • УНН

 • 12076 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Розгляд скарги Генпрокуратури на рішення суду першої інстанції стосовно запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який підозрюється в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, відклали на 4 березня. Про це журналісту повідомили в прес-службі Київського апеляційного суду, передає УНН.

“Розгляд скарги на рішення суду першої інстанції стосовно запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру відклали на 4 березня на 17:10”, — сказали в прес-службі суду.

За інформацією прес-служби, сторона захисту подала клопотання про відкладення судового засідання у зв’язку із закінченням робочого часу.

Нагадаємо, термін запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою, Мангера спливає 3 березня.

Як повідомляв УНН, голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваному в організації вбивства активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Українські Національні Новини

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