Апеляція на запобіжний захід Мангеру: розгляд відклали на 4 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Розгляд скарги Генпрокуратури на рішення суду першої інстанції стосовно запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який підозрюється в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, відклали на 4 березня. Про це журналісту повідомили в прес-службі Київського апеляційного суду, передає УНН.
“Розгляд скарги на рішення суду першої інстанції стосовно запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру відклали на 4 березня на 17:10”, — сказали в прес-службі суду.
За інформацією прес-служби, сторона захисту подала клопотання про відкладення судового засідання у зв’язку із закінченням робочого часу.
Нагадаємо, термін запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою, Мангера спливає 3 березня.
Як повідомляв УНН, голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваному в організації вбивства активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.