Апеляція на запобіжний захід Мангеру: розгляд відклали на 4 березня

“Розгляд скарги на рішення суду першої інстанції стосовно запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру відклали на 4 березня на 17:10”, — сказали в прес-службі суду.

За інформацією прес-служби, сторона захисту подала клопотання про відкладення судового засідання у зв’язку із закінченням робочого часу.

Нагадаємо, термін запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою, Мангера спливає 3 березня.

Як повідомляв УНН, голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваному в організації вбивства активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.