Справа Гандзюк: суд переніс клопотання щодо продовження запобіжного заходу Мангеру
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. На прохання прокурора у Шевченківському райсуді Києва перенесли розгляд клопотання щодо подовження терміну запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який підозрюється в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Про це журналісту УНН повідомила прес-секретар шевченківського районного суду міста Києва Ольга Півень.
“Оголошено було заяву прокурора про відкладення судового засідання. Заяву було задоволено. Також стороною захисту було заявлено відвід слідчому судді. Цю заяву було передано нам результатами автоматизований розподіл визначення судді”, - повідомила прес-секретар суду.
За її словами, наступне засідання проведуть тоді, коли автоматизований розподіл визначить суддю, і цей суддя призначить дату засідання.
До слова, термін запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою, Мангера спливає 3 березня.
Як повідомляв УНН, голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваного в організації вбивства активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.
Нагадаємо, 11 лютого на розгляд до Шевченківського суду Києва надійшло клопотання про арешт голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у співучасті у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.
Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер готовий співпрацювати зі слідством і не збирається нікуди тікати.
Як повідомляв УНН, Генпрокурор заявив, що голові Херсонської облради Мангеру оголошено підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Він підписав оголошену йому підозру.