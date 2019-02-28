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Дело Гандзюк: суд перенес ходатайство о продлении меры пресечения Мангеру

Дело Гандзюк: суд перенес ходатайство о продлении меры пресечения Мангеру

Киев  •  УНН

 • 14680 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. По просьбе прокурора в Шевченковском райсуде Киева перенесли рассмотрение ходатайства о продлении срока меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который подозревается в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Шевченковского районного суда города Киева Ольга Пивень.

"Объявлено было заявление прокурора об отложении судебного заседания. Заявление было удовлетворено. Также стороной защиты было заявлено отвод следственному судье. Это заявление было передано нам результатами автоматизированного распределения определения судьи", - сообщила пресс-секретарь суда.

По ее словам, следующее заседание проведут тогда, когда автоматизированное распределение определит судью, и этот судья назначит дату заседания.

К слову, срок меры пресечения в виде содержания под стражей, Мангера истекает 3 марта.

Как сообщал УНН, председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Напомним, 11 февраля на рассмотрение в Шевченковский суд Киева поступило ходатайство об аресте председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в соучастии в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер готов сотрудничать со следствием и не собирается никуда бежать.

Как сообщал УНН, Генпрокурор заявил, что главе Херсонского облсовета Мангер объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Он подписал объявленную ему подозрение.

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