Суд отказался продлить меру пресечения Мангеру

"Суд отклонил ходатайство прокуроров о продлении действия обязанностей (меры пресечения - ред.). Такой результат заседания", - отметил адвокат.



При этом он добавил, что за Мангером в суде оставлено залог, а также продолжит действовать его обязанность как подозреваемого появляться к прокурору и следственному судье суда.



Напомним, 1 марта рассмотрение жалобы Генпрокуратуры на решение суда первой инстанции относительно меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангер, который подозревается в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, отложили на 4 марта.



15 февраля голове Херсонского облсовета Владиславу Мангер, подозреваемого в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.



Как сообщал УНН ранее, 4 ноября стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.



31 июля Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.