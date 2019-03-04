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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Суд отказался продлить меру пресечения Мангеру

Суд отказался продлить меру пресечения Мангеру

Киев  •  УНН

 • 13772 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Судья Шевченковского райсуда Киева отказал в удовлетворении ходатайства стороны обвинения о продлении меры пресечения обвиняемому в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк Владиславу Мангер. Об этом сообщил адвокат Мангера Александр Шадрин в комментарии корреспонденту УНН.

"Суд отклонил ходатайство прокуроров о продлении действия обязанностей (меры пресечения - ред.). Такой результат заседания", - отметил адвокат.

При этом он добавил, что за Мангером в суде оставлено залог, а также продолжит действовать его обязанность как подозреваемого появляться к прокурору и следственному судье суда.

Напомним, 1 марта рассмотрение жалобы Генпрокуратуры на решение суда первой инстанции относительно меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангер, который подозревается в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, отложили на 4 марта.

15 февраля голове Херсонского облсовета Владиславу Мангер, подозреваемого в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Как сообщал УНН ранее, 4 ноября стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

31 июля Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.

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