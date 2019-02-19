ГПУ оскаржила запобіжний захід Мангеру

"Генеральною прокуратурою України 19 лютого до Київського апеляційного суду подано апеляційну скаргу на ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 15 лютого 2019 р. про застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного голови Херсонської обласної ради", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваного в організації вбивства активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Як повідомляв УНН, 11 лютого на розгляд до Шевченківського суду Києва надійшло клопотання про арешт голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у співучасті у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер готовий співпрацювати зі слідством і не збирається нікуди тікати.

Нагадаємо, генпрокурор заявив, що голові Херсонської облради Мангеру оголошено підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Він підписав оголошену йому підозру.