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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126855 просмотра

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ГПУ обжаловала меру пресечения Мангеру

ГПУ обжаловала меру пресечения Мангеру

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Генеральная прокуратура подала апелляцию на решение суда об избрании меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в Facebook, передает УНН.

"Генеральной прокуратурой Украины 19 февраля в Киевский апелляционный суд подана апелляционная жалоба на решение Шевченковского районного суда г. Киева от 15 февраля 2019 года о применении меры пресечения в отношении подозреваемого председателя Херсонского областного совета", - говорится в сообщении.

Напомним, председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемого в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Как сообщал УНН, 11 февраля на рассмотрение в Шевченковский суд Киева поступило ходатайство об аресте председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в соучастии в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер готов сотрудничать со следствием и не собирается никуда бежать.

Напомним, генпрокурор заявил, что главе Херсонского облсовета Мангер объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Он подписал объявленное ему подозрение.

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