Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения по жалобе на арест Савченко

"Суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения", - сказал председательствующий коллегии судей Виктор Глиняный.

Сторона защиты в своих выступлениях подчеркивала, что "доказательства, изложенные в отношении Савченко необоснованными и безосновательными". Савченко готовилась к совершению тяжких преступлений, а следовательно должна оставаться под стражей", - отметила сторона обвинения.

В свою очередь сторона обвинения отмечала, что мера пресечения для Савченко была избрана законно на основании собранных доказательств, а следствие еще не завершено, поэтому мера пресечения не подлежит отмене.

В то же время в своем выступлении в поддержку отмены меры пресечения Савченко отметила безосновательности обвинения в свой адрес.

"В свое время я написала Генеральному прокурору, что народные депутаты готовят преступление в земельном вопросе. На что получила ответ, что это только их слова, намерения, а за это судить нельзя. А почему за слова судят меня?... Я, Рубан отнюдь не смогли захватить все органы власти в Украине... фейково созданая ситуация, в которой обвиняют меня будет полностью развалена мной в суде, когда дело будет рассматриваться по существу. То, в чем меня обвиняют, это - абсурд", - сказала Савченко.

Она добавила: "Быть врагом власти, если власть враг народа - это право гражданина, записанное в статье 5 и 6 Конституции Украины... Были слова, а не действия. Меня не за что осуждать".

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.