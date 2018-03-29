Суд видалився до нарадчої кімнати для винесення ухвали за скаргою на арешт Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Колегія суддів Апеляційного суду Києва видалилася до нарадчої кімнати для винесення рішення за скаргою на арешт народного депутата Надії Савченко, передає кореспондент УНН.
“Суд видаляється до нарадчої кімнати для ухвалення рішення”, — сказав головуючий колегії суддів Віктор Глиняний.
Сторона захисту у своїх виступах наголошувала, що “докази, які викладені стосовно Савченко є необґрунтованими і безпідставними”. Савченко готувалася до скоєння тяжких злочинів, а отже має залишатися під вартою“, — зазначила сторона обвинувачення.
У свою чергу сторона обвинувачення наголошувала, що запобіжний захід для Савченко був обраний законно на підставі зібраних доказів, а досудове слідство ще не завершено, тому запобіжний захід не підлягає скасуванню.
Водночас у своєму виступі на підтримку скасування запобіжного заходу Савченко наголосила на безпідставності звинувачення на свою адресу.
“Свого часу я написала Генеральному прокурору, що народні депутати готують злочин у земельному питанні. На що отримала відповідь, що це лише їхні слова, наміри, а за це судити не можна. А чому за слова судять мене?.. Я, Рубан аж ніяк не змогли захопити всі органи влади в Україні... Фейково створена ситуація, в якій звинувачують мене буде повністю розвалена мною в суді, коли справа буде розглядатися по суті. Те, у чому мене звинувачують, це — абсурд”, — сказала Савченко.
Вона додала: “Бути ворогом владі, якщо влада ворог народу — це право громадянина, записане у статті 5 і 6 Конституції України... Були слова, а не дії. Мене немає за що засуджувати”.
Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.