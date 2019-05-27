Суд в РФ оставил под стражей всех 24 военнопленных украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Суд в Москве отклонил апелляционные жалобы в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива осенью прошлого года. Об этом в Facebook написал адвокат Николай Полозов, передает УНН.
Так, Московский городской суд сегодня рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов пятой и шестой четверок военнопленных моряков.
"Постановления Лефортовского районного суда, которыми морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, жалобы защиты без удовлетворения.
В настоящее время в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков Мосгорсуд отклонил апелляции", - сообщил защитник.
При этом, Полозов напомнил, что срок предоставления властями РФ отчета перед Международным трибуналом ООН по морскому праву о выполнении его решения истекает 25 июня 2019 года.
Как сообщал УНН, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.
В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по вопросу возможности освобождения захваченных украинских моряков остается прежней.
Напомним, 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил 24 военнопленным морякам срок ареста на три месяца.
25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.