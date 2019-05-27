Суд в РФ залишив під вартою всіх 24 військовополонених українських моряків

Так, Московський міський суд сьогодні розглянув апеляційні скарги адвокатів п'ятої та шостої четвірок військовополонених моряків.

"Постанови Лефортовський районного суду, якими морякам були продовжені терміни утримання під вартою до кінця липня, залишені без зміни, скарги захисту без задоволення.

У даний час відносно всіх 24 військовополонених українських моряків Мосміськсуд відхилив апеляції", - повідомив захисник.

При цьому, Полозов нагадав, що термін надання владою РФ звіту перед Міжнародним трибуналом ООН з морського права про виконання його рішення закінчується 25 червня 2019 року.

Як повідомляв УНН, 25 травня Міжнародний трибунал зобов'язав Росію звільнити українських моряків.

У той же час, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що позиція Кремля з питання можливості звільнення захоплених українських моряків залишається такою ж, як і раніше.

Нагадаємо, 17 квітня Лефортовський суд Москви продовжив 24 військовополоненим морякам термін арешту на три місяці.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.