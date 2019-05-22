В Москве суд признал законным продление ареста уже 16 украинским морякам

Так, законным признано продление ареста в отношении обвиняемых Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова, Андрея Шевченко, Вячеслав Зинченко, Дениса Гриценко, Михаил Власюка и Андрея Драча.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении Романа Мокряка, Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыска, Сергея Цибизова, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костишина и Сергея Чулиба.

Отмечается, что жалобы остальных моряков рассмотрят в Мосгорсуде 27 мая.

Напомним, 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил 24 военнопленным морякам срок ареста на три месяца.

Как сообщал УНН, родственники политзаключенных просят Зеленского создать должность уполномоченного по освобождению заложников Кремля.