Родичі політв'язнів просять Зеленського створити посаду уповноваженого зі звільнення заручників Кремля

"У контексті необхідності повернення українських полонених Кремля додому та підтримки їх та їхніх родин до моменту звільнення, просимо Вас підтримати запропоновані нижче дії, які, ми віримо, сприятимуть звільненню наших рідних”, - йдеться у звернені.

Так, однією з пропозицій є запровадження посади Уповноваженого Президента з питань звільнення заручників Кремля.

"Ця людина та її команда працюватимуть над розробкою стратегії звільнення як українських заручників, яких утримують в ОРДЛО, так і тих, кого утримують в Криму та РФ", - йдеться у зверненні.

Крім того, родичі політв'язнів та правозахисники запропонували Президенту створити Координаційну Раду з питань звільнення заручників при Адміністрації Президента, яка об’єднає відповідні міністерства, відомства, служби, громадські та правозахисні організації, що працюють за напрямом підтримки та звільнення українських заручників Кремля.

Серед інших пропозицій є публічна підтримка законопроекту "Про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручників, або засуджених на тимчасово окупованих територіях України та за її межами", який встановлює статус заручника та гарантує державну підтримку заручникам і їхнім родинам.

Також президента просять підтримати міжнародні санкції та просування на рівні ЄС ухвалення EU Global Human Rights Act для створення тиску на російських високопосадовців, які керують репресивною системою утисків прав та свобод, направленою проти українських громадян.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що її команда готова передати новій владі всю інформацію стосовно проведеної роботи над визволенням українських політв’язнів, військовополонених та заручників.