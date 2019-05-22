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Семьи политзаключенных просят Зеленского создать должность уполномоченного по освобождению заложников Кремля

Семьи политзаключенных просят Зеленского создать должность уполномоченного по освобождению заложников Кремля

Киев  •  УНН

 • 8457 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Родственники украинских политзаключенных и правозащитники обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести должность Уполномоченного по вопросам освобождения заложников Кремля. Соответствующее обращение опубликовала Крымская правозащитная группа, передает УНН.

"В контексте необходимости возвращения украинских пленных Кремля домой и поддержки их и их семей до момента освобождения, просим Вас поддержать предложенные действия, которые, мы верим, будут способствовать освобождению наших родных", - говорится в обращении.

Так, одним из предложений является введение должности Уполномоченного Президента по вопросам освобождения заложников Кремля.

"Этот человек и его команда будут работать над разработкой стратегии освобождения как украинских заложников, которых удерживают в ОРДЛО, так и тех, кого содержат в Крыму и РФ", - говорится в обращении.

Кроме того, родственники политзаключенных и правозащитники предложили Президенту создать Координационный Совет по вопросам освобождения заложников при Администрации Президента, который объединит соответствующие министерства, ведомства, службы, общественные и правозащитные организации, работающие по направлению поддержки и освобождения украинских заложников Кремля.

Среди других предложений публичная поддержка законопроекта "О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами", который устанавливает статус заложника и гарантирует государственную поддержку заложникам и их семьям.

Также президента просят поддержать международные санкции и продвижение на уровне ЕС принятия EU Global Human Rights Act для создания давления на российских чиновников, управляющих репрессивной системой ущемления прав и свобод, направленной против украинских граждан.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что ее команда готова передать новой власти всю информацию о проведенной работе над освобождением украинских политзаключенных, военнопленных и заложников.

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