Ми готові передати новій владі інформацію стосовно українських полонених — Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що вони готові поділитися та передати новій владі всю інформацію, стосовно проведеної роботи над визволенням українських політв’язнів, військовополонених та заручників, передає кореспондент УНН.
"Ми готові передати, як попередня команда, всю інформацію, яка у нас є відносно тієї роботи, яка проводилася для того щоб наблизити день звільнення (український — ред.) заручників і політв’язнів",- сказала Геращенко.
Також, вона нагадала, що сьогодні 55 років одному з політв’язнів Кремля Миколі Карпюку, який вже понад п’ять років перебуває в тюрмі, зокрема наразі у Володимирському централі.
Нагадаємо, стан здоров’я політв’язня Балуха погіршився, його утримують в жахливих умовах на воді та хлібі.