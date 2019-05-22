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У Москві суд визнав законним продовження арешту уже 16 українським морякам

У Москві суд визнав законним продовження арешту уже 16 українським морякам

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Московський міський суд визнав законним продовження терміну арешту 16 з 24 українських моряків, затриманих у листопаді минулого року за перетин російського кордону в Керченській протоці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Так, законним визнано продовження арешту щодо обвинувачених Володимира Терещенка, Богдана Головаша, Сергія Попова, Андрія Шевченка, В'ячеслава Зінченка, Дениса Гриценка, Михайла Власюка і Андрія Драча.

Раніше аналогічне рішення було прийнято щодо Романа Мокряка, Євгенія Семідоцького, Андрія Оприска, Сергія Цибізова, Віктора Беспальченка, Володимира Варімеза, Владислава Костишина та Сергія Чуліба.

Зазначається, що скарги решти моряків розглянуть в Мосміськсуді 27 травня.

Нагадаємо, 17 квітня Лефортовський суд Москви продовжив 24 військовополоненим морякам термін арешту на три місяці. 

Як повідомляв УНН, родичі політв'язнів просять Зеленського створити посаду уповноваженого зі звільнення заручників Кремля.

Українські Національні Новини

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