Суд в Крыму арестовал еще двоих задержанных в понедельник крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя избрал меру пресечения последним двум из восьми задержанных 10 июня крымским татарам. Ленур Халилов и Эльдар Кантимиров будут находиться под арестом в СИЗО до 5 августа. Об этом сообщает "Крым.Реалии", передаёт УНН.
"Все доводы защиты, которые были предложены суду: все характеризующие материалы, которые давали суду возможность избрать моему подзащитному иную, более мягкую меру пресечения, не были приняты судом", – пояснил адвокат Халилова Рефат Юнус.
Несмотря на возражения и ходатайства защиты, заседание проходило в закрытом режиме. Адвокаты намерены обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.
Халилов обвиняется ФСБ в "организации деятельности террористической организации" (ч. 1 ст. 205.5 УК России), Кантимиров – в "участии в деятельности террористической организации" (ч. 2 ст. 205.5 УК России).
Напомним, после утренних обысков в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районе 10 июня было задержано 8 мужчин.
ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".
Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство из-за проведения российскими силовиками обысков в Крыму.
Позже в понедельник подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя отправил под арест в СИЗО до 5 августа 4 задержанных крымских татар - Энвера Омерова, Эскендера Сулейманова, Айдер Джеппарова и Ризу Омерова.