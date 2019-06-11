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Суд в Крыму арестовал еще двоих задержанных в понедельник крымских татар

Киев • УНН

 • 8052 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя избрал меру пресечения последним двум из восьми задержанных 10 июня крымским татарам. Ленур Халилов и Эльдар Кантимиров будут находиться под арестом в СИЗО до 5 августа. Об этом сообщает "Крым.Реалии", передаёт УНН.

Суд в Крыму арестовал еще двоих задержанных в понедельник крымских татар

"Все доводы защиты, которые были предложены суду: все характеризующие материалы, которые давали суду возможность избрать моему подзащитному иную, более мягкую меру пресечения, не были приняты судом", – пояснил адвокат Халилова Рефат Юнус.

Несмотря на возражения и ходатайства защиты, заседание проходило в закрытом режиме. Адвокаты намерены обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Халилов обвиняется ФСБ в "организации деятельности террористической организации" (ч. 1 ст. 205.5 УК России), Кантимиров – в "участии в деятельности террористической организации" (ч. 2 ст. 205.5 УК России).

Напомним, после утренних обысков в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районе 10 июня было задержано 8 мужчин.

ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство из-за проведения российскими силовиками обысков в Крыму.

Позже в понедельник подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя отправил под арест в СИЗО до 5 августа 4 задержанных крымских татар - Энвера Омерова, Эскендера Сулейманова, Айдер Джеппарова и Ризу Омерова.

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