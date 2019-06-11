Суд в Криму заарештував ще двох затриманих кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя обрав запобіжний захід останнім двом з восьми затриманих 10 червня кримським татарам. Ленур Халілов і Ельдар Кантіміров будуть перебувати під арештом в СІЗО до 5 серпня. Про це повідомляє "Крим.Реаліі", передає УНН.
"Всі доводи захисту, які були запропоновані суду: всі характеризують матеріали, які давали суду можливість обрати моєму підзахисному іншу, більш м'який запобіжний захід, не були прийняті судом", - пояснив адвокат Халілова Рефат Юнус.
Незважаючи на заперечення та клопотання захисту, засідання проходило в закритому режимі. Адвокати мають намір оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції.
Халілов звинувачується ФСБ в "організації діяльності терористичної організації" (ч. 1 ст. 205.5 КК Росії), Кантіміров - в "участі в діяльності терористичної організації" (ч. 2 ст. 205.5 КК Росії).
Нагадаємо, після ранкових обшуків в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районі 10 червня було затримано 8 чоловіків.
ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять в рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь в діяльності терористичної організації) і стосуються релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".
Українські правоохоронні органи відкрили кримінальну виробництво через проведення російськими силовиками обшуків в Криму.
Пізніше в понеділок підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя відправив під арешт в СІЗО до 5 серпня 4 затриманих кримських татар - Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова, Айдера Джеппарова і Ризу Омерова.