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Суд в Крыму разрешил не расследовать смерть Веджие Кашка - адвокат

Киев • УНН

 • 14666 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Суд в Крыму отклонил апелляцию защиты на отказ Следственного комитета России возбудить уголовное дело по факту смерти ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook, передает УНН.

Суд в Крыму разрешил не расследовать смерть Веджие Кашка - адвокат

"Верховный суд Крыма сегодня рассмотрел апелляционную жалобу по делу Веджие Кашка и отказал в ее удовлетворении. Судья Тимур Слезко не стал как судья Киевского районного суда Симферополя, постановление которого оспаривалось, до ухода в совещательную комнату заявлять, что бабушка была старой и поэтому умерла. Однако это не помешало ему принять решение об отказе", - написал Полозов.

Он отметил, что история этого дела показывает - судебная система с готовностью прикрывает своих коллег из правоохранительных органов.

"Цепочка довольно простая. Полицейские и росгвардейцы задерживают Веджие Кашка. Сразу после задержания (обстоятельства которого так и не выяснены) ей становится плохо, поэтому вызывают скорую. Когда скорая приезжает, следователь, которая работала на месте не позволяет сразу отвезти пожилую женщину в больницу, а прямо в карете скорой помощи проводит следственные действия и только после этого позволяет медикам ехать. В больницу ее так и не довозят, она умирает по дороге", - считает адвокат.

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По его мнению, следователь Киевского следственного отдела СК не просто проводит доследственную проверку "спустя рукава", но и активно препятствует адвокату в ознакомлении с материалом этой проверки.

"Пройти этот судебный путь до апелляционной инстанции было необходимо для возможности обращения в ЕСПЧ и теперь процессуальных препятствий для этого нет. Параллельно, незаконные решения будут обжалованы в российской юрисдикции сначала в кассации, а затем и в надзорной инстанции. Сын Веджие Кашка Ибрам-агъа настроен решительно и будет добиваться справедливости в последней возможной инстанции ", - сообщил Полозов.

Напомним, что в конце 2019 года адвокат Николай Полозов подал жалобу в российский Следственный комитет на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Также напомним, 82-летняя Веджие Кашка умерла 23 ноября 2017 года в машине скорой помощи, после того как ей стало плохо во время обысков у нее дома.

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