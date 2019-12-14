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Эксперты: Веджие Кашка погибла из-за чрезмерного насилия со стороны правоохранителей

Эксперты: Веджие Кашка погибла из-за чрезмерного насилия со стороны правоохранителей

Киев  •  УНН

 • 25577 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Эксперты пришли к выводу, что всемирно известный ветеран крымскотатарского национального движения 83-летняя Веджие Кашка, погиб в результате чрезмерного насилия со стороны российских правоохранительных органов, которые ее арестовывали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Харьковской правозащитной группы.

“Независимые эксперты пришли к выводу, что 83-летняя Веджие Кашка, всемирно известный ветеран крымскотатарского национального движения, погибла в результате чрезмерного насилия со стороны российских правоохранительных органов, которые ее арестовали. Попытке группы скорой помощи спасти жизнь пожилой женщины тогда препятствовал другой сотрудник, который настаивал на том, чтобы сначала проводилось следствие”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на отсутствие оснований для ареста Веджие Кашка, а также чрезмерную силу, примененную против слабой женщины, которая имела плохое состояние здоровья, оккупационная власть постоянно отказывалась возбуждать уголовное расследование.

Напомним, адвокат Николай Полозов обжаловал отказ от возбуждения дела по факту гибели Веджие Кашка.

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