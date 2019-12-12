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Полозов оскаржив відмову від порушення справи за фактом загибелі Веджіє Кашка

Полозов оскаржив відмову від порушення справи за фактом загибелі Веджіє Кашка

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Адвокат Микола Полозов подав скаргу в російський Слідчий комітет на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом загибелі ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.

Повідомляється, що скарга заснована на експертизі, проведеній російськими та іспанськими експертами.

"При складанні експертизи у експертів не виникло ніяких сумнівів, що саме силове затримання Веджіє Кашки стало каталізатором погіршення здоров'я. Навіть при всіх тих обставин був шанс її врятувати, якби щодо неї не почали проводити прямо на місці слідчі дії. Якби слідчий Ірина Сідіропуло не утримувала карету швидкої допомоги, в якій знаходилася Веджіє Кашка. Можливо, вона була б жива", - розповів Микола Полозов.

Також він додав, що під слідчими діями він має на увазі виїмку грошей, які громадянин Туреччини Юсуф Аїта віддав Веджіє Кашці.

"Також адвокат нагадав, що, згідно зі свідченнями лікаря, під час слідчих дій жінка вже перебувала в непритомному стані", - повідомили в ЗМІ.

Адвокат також повідомив, що лікар з "швидкої" підтвердив, що Кашка під час проведення з нею слідчих заходів хрипіла і не могла відповісти, в той час як в протоколі виїмки слідчий Ірина Сідіропуло вказала, що Кашка відмовилася підписувати документ.

Нагадаємо, 82-річна Веджіє Кашка померла 23 листопада 2017 року машині швидкої допомоги, після того як їй стало погано під час обшуків у неї вдома.

Українські Національні Новини

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