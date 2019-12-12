Полозов оскаржив відмову від порушення справи за фактом загибелі Веджіє Кашка

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Адвокат Микола Полозов подав скаргу в російський Слідчий комітет на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом загибелі ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.