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Суд в Криму дозволив не розслідувати смерть Веджіє Кашка - адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Суд в Криму відхилив апеляцію захисту на відмову Слідчого комітету Росії порушити кримінальну справу за фактом смерті ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Суд в Криму дозволив не розслідувати смерть Веджіє Кашка - адвокат

"Верховний суд Криму сьогодні розглянув апеляційну скаргу у справі Веджіє Кашка і відмовив в її задоволенні. Суддя Тимур Слезько не став як суддя Київського районного суду Сімферополя, постанова якої оскаржувалася, до відходу в дорадчу кімнату заявляти, що бабуся була старою і тому померла. Однак це не завадило йому прийняти рішення про відмову", - написав Полозов.

Він зазначив, що історія цієї справи показує - судова система з готовністю прикриває своїх колег з правоохоронних органів.

"Ланцюжок досить простий. Поліцейські і росгвардійці затримують Веджіє Кашка. Відразу після затримання (обставини якого так і не з'ясовані) їй стає погано, тому викликають швидку. Коли швидка приїжджає, слідчий, яка працювала на місці не дозволяє відразу відвезти літню жінку в лікарню, а прямо в кареті швидкої допомоги проводить слідчі дії і тільки після цього дозволяє медикам їхати. До лікарні її так і не довозять, вона вмирає по дорозі", - вважає адвокат.

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На його думку, слідчий Київського слідчого відділу СК не просто проводить дослідчу перевірку "абияк", а й активно перешкоджає адвокату в ознайомленні з матеріалом цієї перевірки.

"Пройти цей судовий шлях до апеляційної інстанції було необхідно для можливості звернення до ЄСПЛ і тепер процесуальних перешкод для цього немає. Паралельно, незаконні рішення будуть оскаржені в російській юрисдикції спочатку в касації, а потім і в наглядовій інстанції. Син Веджіє Кашка Ібрам-аг'а налаштований рішуче і домагатиметься справедливості до останньої можливої ​​інстанції", - повідомив Полозов.

Нагадаємо, що в кінці 2019 року адвокат Микола Полозов подав скаргу в російський Слідчий комітет на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом загибелі ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Також нагадаємо, 82-річна Веджіє Кашка померла 23 листопада 2017 року в машині швидкої допомоги, після того як їй стало погано під час обшуків у неї вдома.

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