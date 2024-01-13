Суд в Эстонии отменил штраф депутату, который вывесил советский флаг

Эстонский суд в пятницу постановил отменить наложенный в 2023 году штраф для депутатов Яака Валге и поэта Андреса Ауле за вывешивание флага Эстонской СССР на фасаде Дома писателей в Таллинне. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Детали

Суд постановил отменить решение полиции от 29 сентября 2023 года, которым Яак Валге и Андрес Ауле были оштрафованы на 160 евро каждый за нарушение общественного порядка. Суд постановил прекратить производство в отношении обоих, считая, что их действия не являются правонарушением.

Флаг ЭССР был вывешен 22 июля 2023 года на фасаде Дома писателей в Таллинне рядом с барельефом Юхана Смуула. Позже и Валге, и Ауле признались в содеянном, заявив, что флаг вывесили в знак протеста против барельефа Смуула, поскольку Союз писателей не стал его демонтировать.

22 сентября мужчины были оштрафованы, но сумма штрафа до сих пор не разглашалась.

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Во время судебного разбирательства было установлено, что флаг купил Андрес Ауле и именно он же его повесил на стену здания. Яак Валге в это же время находился рядом, но флаг не поднимал. По оценке суда, он не может считаться соучастником совершения проступка, а его действия не являются правонарушением и производство против него должно быть прекращено.

В действиях Ауле, который вывесил флаг, суд также не увидел признаков нарушения закона. Поэт пояснил, что совершая данную акцию, его целью было не нарушение общественного порядка, а привлечение внимания к тому факту, что барельеф Югана Смуула установлен в общественном месте в центре Таллинна, и что это может обеспокоить тех людей или их потомков, в депортации которых в 1949 году Смуул принимал участие.

Суд расценил такие объяснения Ауле как правдоподобные, признав, что в его поведении отсутствует субъективный состав проступка.

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