Суд в Эстонии отменил штраф депутату, который вывесил советский флаг
Эстонский суд отменил штрафы для двух мужчин, которые вывесили советский флаг, решив, что их действия не нарушали общественный порядок.
Экс-министра здравоохранения Вьетнама осудили на 18 лет за покупку ковид-тестов по завышенным ценам
Во Вьетнаме экс-министры, чиновники и другие должностные лица получили разные сроки заключения за участие в коррупционной схеме, связанной с хищением государственных средств при закупке тестов на COVID-19.
В НАТО не исключают, что война в Украине не завершится и в 2025 году
Представитель НАТО Мирча Джоане предполагает, что война в Украине может продолжаться и после 2025 года.
В Африке впервые за 50 лет страна к югу от Сахары получила статус свободной от малярии
Кабо-Верде объявлено ВОЗ свободной от малярии после того, как в течение трех лет не было зафиксировано ни одной местной передачи.
На Николаевщине военный застрелил себя и заместителя командира роты
В Николаеве военнослужащий убил заместителя командира роты перед тем, как покончить с собой; ведется расследование.
Туск обсудит с Дудой визит в Киев
Туск встретится с президентом Польши Дудой, чтобы обсудить вопросы безопасности и предстоящий визит в Киев.
Взрывы на окраинах Киева. Работает ПВО
Под Киевом прогремели взрывы. Как сообщил Кличко, работает ПВО.
Украинские борцы завоевали три медали на Zagreb Open 2024
Украинские борцы получили два золота и серебро на Zagreb Open 2024, а Алина Филиппович и Алла Белинская заняли самые высокие места.
Арахамия объяснил, почему законопроект о мобилизации отправили на доработку
Арахамия объявил о возвращении законопроекта о мобилизации на доработку, ссылаясь на проблемы с недостаточной подготовкой и призывом лиц с инвалидностью третьей группы.
Сумская область: россияне полсотни раз стреляли по пограничникам
Российские войска 50 раз обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов, вызвав 260 взрывов в разных населенных пунктах.