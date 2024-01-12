В москве заявили о задержании предполагаемого польского агента: Варшава опровергает информацию

В москве заявили о задержании фсб рф предполагаемого польского агента, Варшава опровергает информацию, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Российские СМИ сообщили, что федеральная служба безопасности россии сообщила в пятницу, что гражданин россии, работавший на "защищенном объекте" в Пензенской области рф, был задержан за попытку передать информацию о своем рабочем месте польской разведке.

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил новостному сайту Onet, что эта новость является "фейковой новостью".

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