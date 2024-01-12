В москве заявили о задержании предполагаемого польского агента: Варшава опровергает информацию

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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

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Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
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Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

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Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
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Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

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Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
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Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

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Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
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Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

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Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
  •  141876 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

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Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
11 января  •  140859 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

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В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
11 января  •  138271 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

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Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
11 января  •  133757 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

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Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
11 января  •  123715 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

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Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
11 января  •  129954 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
11 января  •  119959 просмотра

В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео

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Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым
10 января  •  162892 просмотра

Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым

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Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы
10 января  •  194074 просмотра

Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы

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