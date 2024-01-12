У москві заявили про затримання імовірного польського агента: Варшава спростовує інформацію

У москві заявили про затримання фсб рф імовірного польського агента, Варшава спростовує інформацію, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Російські ЗМІ повідомили, що федеральна служба безпеки росії повідомила у п'ятницю, що громадянина росії, який працював на "захищеному об'єкті" в Пензенській області рф, було затримано за спробу передати інформацію про своє робоче місце польській розвідці.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив новинному сайту Onet, що ця новина є "фейковою новиною".

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