У москві заявили про затримання імовірного польського агента: Варшава спростовує інформацію
Київ • УНН
У москві заявили про затримання "шпигуна", який нібито працював на користь Польщі, Варшава спростовує інформацію
У москві заявили про затримання фсб рф імовірного польського агента, Варшава спростовує інформацію, повідомляє Reuters, пише УНН.
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Російські ЗМІ повідомили, що федеральна служба безпеки росії повідомила у п'ятницю, що громадянина росії, який працював на "захищеному об'єкті" в Пензенській області рф, було затримано за спробу передати інформацію про своє робоче місце польській розвідці.
Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив новинному сайту Onet, що ця новина є "фейковою новиною".
Шпигували на користь рф: у Польщі засудили 14 громадян України, білорусі та росії20.12.23, 08:00 • 29068 переглядiв