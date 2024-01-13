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Суд в Естонії скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор

Суд в Естонії скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор

Київ • УНН

 • 25409 перегляди

Естонський суд скасував штрафи для двох чоловіків, які вивісили радянський прапор, вирішивши, що їхні дії не порушували громадський порядок.

Естонський суд у п'ятницю ухвалив скасувати накладений у 2023 році штраф для депутатів Яака Валге і поета Андреса Ауле за вивішування прапора Естонської СРСР на фасаді Будинку письменників у Таллінні. Про це повідомляє ERR, пише УНН

Деталі 

Суд ухвалив скасувати рішення поліції від 29 вересня 2023 року, яким Яак Валге і Андрес Ауле були оштрафовані на 160 євро кожний за порушення громадського порядку. Суд постановив припинити провадження щодо обох, вважаючи, що їхні дії не є правопорушенням.

Прапор ЕРСР було вивішено 22 липня 2023 року на фасаді Будинку письменників у Таллінні поруч із барельєфом Юхана Смуула. Пізніше і Валге, і Ауле зізналися у скоєному, заявивши, що прапор вивісили на знак протесту проти барельєфа Смуула, оскільки Спілка письменників не стала його демонтувати.

22 вересня чоловіки були оштрафовані, але сума штрафу досі не розголошувалася.

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Під час судового розгляду було встановлено, що прапор купив Андрес Ауле і саме він же його повісив на стіну будівлі. Яак Валге в цей же час перебував поруч, але прапор не піднімав. За оцінкою суду, він не може вважатися співучасником вчинення проступку, а його дії не є правопорушенням і провадження проти нього має бути припинене.

У діях Ауле, який вивісив прапор, суд також не побачив ознак порушення закону. Поет пояснив, що здійснюючи дану акцію, його метою було не порушення громадського порядку, а привернення уваги до того факту, що барельєф Югана Смуула встановлений у громадському місці в центрі Таллінна, і що це може занепокоїти тих людей або їхніх нащадків,  у депортації яких у 1949 році Смуул брав участь. 

Суд розцінив такі пояснення Ауле як правдоподібні, визнавши, що в його поведінці відсутній суб'єктивний склад проступку.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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