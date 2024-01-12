Польські прикордонники затримали 15-річного чеського школяра, який їхав воювати за Україну

Підліток з Острави (Чехія) перетнув польсько-український кордон з метою долучення до лав української армії, аби спільними зусиллями боротися проти російської агресії. Про це повідомляє Wyborcza, передає УНН.

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Зазначається, що у середу, 10 січня, 15-річний чех пішов до школи, але додому не повернувся. Батьки відразу повідомили поліцію, наголосивши на налаштуванню сина допомогти Україні у війні проти росії.

Відтак польські служби отримали від чеської сторони інформацію про зниклого підлітка, а ті, своєю чергою, встановили місце залогінення телефону хлопця. Виявилося, що молодику вже вдалося перетнути польсько-український кордон.

Далі офіцери Сілезького прикордонного загону повідомили українську сторону про підлітка на їхній території, тоді місцевим офіцерам вдалося його затримати та доставити до кордону з Польщею.

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Хлопець благополучно повернувся додому, але чеська поліція ще не встигла його допитати. З цього приводу вживаються заходи.

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