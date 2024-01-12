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Польські прикордонники затримали 15-річного чеського школяра, який їхав воювати за Україну

Польські прикордонники затримали 15-річного чеського школяра, який їхав воювати за Україну

Київ • УНН

 • 25825 перегляди

Польські прикордонники затримали 15-річного чеського хлопця, який намагався перетнув кордон України, з метою долучення до лав української армії, аби боротися проти російської агресії.

Підліток з Острави (Чехія) перетнув польсько-український кордон з метою долучення до лав української армії, аби спільними зусиллями боротися проти російської агресії. Про це повідомляє Wyborcza, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у середу, 10 січня, 15-річний чех пішов до школи, але додому не повернувся. Батьки відразу повідомили поліцію, наголосивши на налаштуванню сина допомогти Україні у війні проти росії.

Відтак польські служби отримали від чеської сторони інформацію про зниклого підлітка, а ті, своєю чергою, встановили місце залогінення телефону хлопця. Виявилося, що молодику вже вдалося перетнути польсько-український кордон.

Далі офіцери Сілезького прикордонного загону повідомили українську сторону про підлітка на їхній території, тоді місцевим офіцерам вдалося його затримати та доставити до кордону з Польщею.

Додамо

Хлопець благополучно повернувся додому, але чеська поліція ще не встигла його допитати. З цього приводу вживаються заходи.

Президент Чехії закликав продовжувати підтримувати Україну в боротьбі з рф07.12.23, 15:56 • 28419 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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