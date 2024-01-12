Польские пограничники задержали 15-летнего чешского школьника, который ехал воевать за Украину

Подросток из Остравы (Чехия) пересек польско-украинскую границу с целью вступления в ряды украинской армии, чтобы совместными усилиями бороться против российской агрессии. Об этом сообщает Wyborcza, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в среду, 10 января, 15-летний чех пошел в школу, но домой не вернулся. Родители сразу сообщили в полицию, отметив настрой сына помочь Украине в войне против России.

Поэтому польские службы получили от чешской стороны информацию о пропавшем подростке, а те, в свою очередь, установили место залогинення телефона парня. Оказалось, что молодому человеку уже удалось пересечь польско-украинскую границу.

Далее офицеры Силезского пограничного отряда сообщили украинской стороне о подростке на их территории, тогда местным офицерам удалось его задержать и доставить к границе с Польшей.

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Парень благополучно вернулся домой, но чешская полиция еще не успела его допросить. По этому поводу принимаются меры.

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