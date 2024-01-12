Польские пограничники задержали 15-летнего чешского школьника, который ехал воевать за Украину
Польские пограничники задержали 15-летнего чешского парня, который пытался пересечь границу Украины, с целью вступления в ряды украинской армии, чтобы бороться против российской агрессии.
В США отменили более 1200 рейсов из-за сильного зимнего шторма
Более 1200 рейсов в США были отменены из-за сильного шторма, охватившего 12 штатов.
Заповедник "София Киевская" запускает в продажу коллекцию банкнот номиналом ноль евро с изображением Золотых ворот
Новые коллекционные банкноты номиналом ноль евро с изображением Золотых ворот Украины были выпущены, чтобы почтить культурное наследие.
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
По словам военного эксперта Владислава Селезнева, для эффективного противодействия баллистическим ракетам Украине необходимо 11-13 комплексов Patriot или SAMP/T.
В Эквадоре нашли долину затерянных городов, построенных около 2,5 тысячи лет назад
В эквадорской Амазонии были обнаружены древние города, которым 2 500 лет, что свидетельствует о цивилизации, которая насчитывала по меньшей мере 10 000 человек.
Исторический договор: Украина и Британия подписали в Киеве соглашение о безопасности
Украина и Великобритания подписали в Киеве соглашение о безопасности. Соглашение действует до потенциального членства Украины в НАТО. Также Великобритания пообещала предоставить Украине более 3 миллиардов долларов помощи.
С Купянского направления еженедельно эвакуируют до 150 человек - Синегубов
В Купянске продолжается эвакуация: 50-150 человек выезжают каждую неделю, несмотря на нежелание некоторых жителей, на фоне постоянных обстрелов и перебоев с электроснабжением.
Дело Жеваго: ГБР провело обыск в одном из столичных судов
Правоохранители провели обыск в одном из столичных судов по делу о хищении и отмывании средств в банке "Финансы и кредит".
Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Авдеевку: есть погибший
В результате российского авиаудара по Авдеевке погиб один человек; Нью-Йорк также подвергся обстрелу.
Расстреляли гражданского на оккупированной части Херсонской области: о подозрении сообщили двум военным рф
Двое российских военнослужащих получили подозрение за расстрел гражданского на оккупированной части Херсонской области.