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Суд в Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США

Киев • УНН

 • 16727 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Об этом сегодня заявил судья Верховного суда Австрии на заседании в Вене, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Суд в Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США

Так, своим решением судья не удовлетворил апелляцию адвокатов бизнесмена, которую они подали в декабре 2017 года. Теперь Фирташа от экстрадиции отделяет лишь подпись министра юстиции Австрии, который должен утвердить решение, пишет издание.

Ни Дмитрий Фирташ, ни его адвокат решение суда не комментировали и покинули здание.

Напомним, австрийская власть задержала Фирташа в 2014 году. Если Австрия примет решение о его экстрадиции, бывшего союзника украинского экс-президента Виктора Януковича могут выдать Соединенным Штатам в июле.

Фирташ отрицает правонарушения. Его защита настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений в Индии. Судья Палмаер постановил, что это дело может рассматриваться в США, поскольку схема повлияла на чикагскую компанию Boeing.

Компания Boeing заявила, что рассматривала возможность бизнеса с Фирташем, но никогда не заключала с ним соглашений. Boeing не обвиняют в нарушениях в связи с этим делом.

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