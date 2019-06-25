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Суд в Австрії дозволив екстрадицію Фірташа у США

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США. Про це сьогодні заявив суддя Верховного суду Австрії на засіданні у Відні, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Суд в Австрії дозволив екстрадицію Фірташа у США

Так, своїм рішенням суддя не задовольнив апеляцію адвокатів бізнесмена, яку вони подали у грудні 2017 року. Тепер Фірташа від екстрадиції відділяє лише підпис міністра юстиції Австрії, який має затвердити рішення, пише видання.

Ані Дмитро Фірташ, ані його адвокат рішення суду не коментували і залишили будівлю.

Нагадаємо, австрійська влада затримала Фірташа в 2014 році. Якщо Австрія ухвалить рішення про його екстрадицію, колишнього союзника українського екс-президента Віктора Януковича можуть видати Сполученим Штатам у липні.

Фірташ заперечує правопорушення. Його захист наполягає, що США не мають юрисдикції щодо злочинів в Індії. Суддя Палмаєр постановила, що ця справа може розглядатися в США, оскільки схема вплинула на чиказьку компанію Boeing.

Компанія Boeing заявила, що розглядала можливість бізнесу з Фірташем, але ніколи не укладала з ним угод. Boeing не звинувачують у порушеннях у зв’язку з цією справою.

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