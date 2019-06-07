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Австрія може видати Фірташа США в перший тиждень липня - NBC

Австрія може видати Фірташа США в перший тиждень липня - NBC

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Український бізнесмен Дмитро Фірташ може бути виданий з Австрії в США на початку липня, якщо Верховний суд республіки визнає дійсним вердикт Вищого земельного суду Відня про екстрадицію. Про це повідомила американська телекомпаній NBC з посиланням на лист адвоката підприємця Дена Уебба, передає УНН.

За даними телекомпанії, Уебб повідомив федеральний суд Чикаго (штат Іллінойс) про те, що Фірташа можуть видати американській владі через 7-10 днів після засідання Верховного суду Австрії, наміченого на 25 червня. Екстрадиція відбудеться, якщо Верховний суд визнає дійсним видачу українського бізнесмена Сполученим Штатам. "Хоча неможливо прогнозувати це безперечно, австрійські адвокати Фірташа вважають, що Фірташ за нинішніх обставин може бути екстрадований вже в перший тиждень липня", - наводить телекомпанія витяг з листа Уебба.

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Як пояснює NBC, адвокат просить суд Чикаго відхилити звинувачення, що стосуються підозр про кримінальні діяння бізнесмена. Він, згідно з публікацією, з 2014 року звинувачується в США в підкупі офіційних осіб з метою отримати контракт на поставку титану американському авіаконцерну Boeing.

Нагадаємо, Фірташ знаходиться у Відні з 2014 року і не може покинути Австрію через судові процеси у справі про екстрадицію в США. У лютому 2017 року суд схвалив його видачу, але в серпні того ж року захист бізнесмена оскаржила у Верховному суді Австрії рішення про екстрадицію. Адвокати відзначали, що в США їх підзахисного може очікувати непропорційне суворе покарання, а також політично вмотивований вердикт. Верховний суд Австрії згодом заявив, що розгляд клопотання захисту було зупинено на невизначений термін, оскільки австрійська юстиція чекає рішення Європейського суду, куди також була направлена ​​скарга.

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Як повідомляло в лютому Австрійське агентство друку, Генеральна прокуратура республіки подала касаційну скаргу щодо дотримання законності в Верховному суді республіки з метою визнати недійсним рішення про екстрадицію Фірташа в США. В даний час Фірташ знаходиться на волі під заставу в 125 млн євро. Екстрадиції бізнесмена за підозрою у відмиванні грошей також домагається Іспанія. Проте в другій половині 2017 року австрійські суди двічі відмовили Іспанії у видачі підприємця.

Нагадаємо, у жовтні минулого року суд ЄС виніс рішення щодо можливої екстрадиції Фірташа з Австрії до США.

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