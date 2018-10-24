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Суд ЄС виніс рішення щодо можливої екстрадиції Фірташа з Австрії до США

Суд ЄС виніс рішення щодо можливої екстрадиції Фірташа з Австрії до США

Київ • УНН

 • 11833 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Суд Європейського Союзу в середу ухвалив рішення за запитом від 4 травня 2017 року, якого очікує Верховний суд Австрії для винесення вердикту щодо апеляції українського олігарха Дмитра Фірташа про його екстрадицію до США. Текст рішення розміщений на сайті суду, передає УНН.

“Суд (Велика палата) постановляє: законодавство ЄС, зокрема принципи еквівалентності та ефективності, має тлумачитися як таке, що означає, що національний суд не повинен охоплювати порушення законодавства ЄС, зокрема порушення основного права, гарантованого статтею 50 Статуту фундаментальних прав Європейського Союзу та статті 54 Конвенції, яка запроваджує Шенгенську угоду”, — йдеться в постанові.

Також вказується, що Хартія ЄС не зобов'язує національний суд повторно розглядати справу, по якій уже є рішення, якщо одна зі сторін хоче домогтися його перегляду саме на основі Хартії ЄС.

Захист Дмитра Фірташа підтвердив виданню ВВС News Україна, що рішення суду ЄС може відкрити шлях до екстрадиції українського бізнесмена.

Адвокати заявили, що юридичне питання, яке розглядав суд ЄС, напряму не стосувалося правової ситуації Дмитра Фірташа, але там йшлося про обов’язковість врахування Хартії ЄС з прав людини під час розгляду апеляційних справ в Австрії, зокрема, і у випадку їхнього клієнта. І в цьому плані суд ЄС ухвалив негативне для захисту рішення.

Хоча, як стверджує захист, рішення суду ЄС не забороняє Верховному суду Австрії посилатись на Хартію ЄС та залишає це на розсуд кожної країни Євросоюзу.

Видання зазначає, що після рішення суду ЄС і майбутньої ухвали Верховного суду Австрії остаточне слово про екстрадицію Фірташа до США має федеральний міністр юстиції.

Як повідомляв УНН, у 2017 році Верховний суд Австрії відклав розгляд справи у цій справі, доки суд ЄС не винесе попереднє рішення щодо можливості застосування Хартії ЄС з прав людини до апеляції екстрадиції Дмитра Фірташа. Процес екстрадиції був призупинений.

Українські Національні Новини

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