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Суд ЕС вынес решение по поводу возможной экстрадиции Фирташа из Австрии в США

Суд ЕС вынес решение по поводу возможной экстрадиции Фирташа из Австрии в США

Киев  •  УНН

 • 11829 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Суд Европейского Союза в среду принял решение по запросу от 4 мая 2017 года, которого ожидает Верховный суд Австрии для вынесения вердикта по апелляции украинского олигарха Дмитрия Фирташа о его экстрадиции в США. Текст решения размещен на сайте суда, передает УНН.

"Суд (Большая палата) постановляет: законодательство ЕС, в частности принципы эквивалентности и эффективности, должно толковаться как означающее, что национальный суд не должен охватывать нарушения законодательства ЕС, в частности нарушение основного права, гарантированного статьей 50 Устава фундаментальных прав Европейского Союза и статьи 54 Конвенции, которая вводит Шенгенское соглашение", - говорится в постановлении.

Также указывается, что Хартия ЕС не обязывает национальный суд повторно рассматривать дело, по которому уже есть решение, если одна из сторон хочет добиться его пересмотра именно на основе Хартии ЕС.

Защита Дмитрия Фирташа подтвердил изданию ВВС News Украина, что решение суда ЕС может открыть путь к экстрадиции украинского бизнесмена.

Адвокаты заявили, что юридический вопрос, который рассматривал суд ЕС, напрямую не касалось правовой ситуации Дмитрия Фирташа, но там речь шла об обязательности учета Хартии ЕС по правам человека при рассмотрении апелляционных дел в Австрии, в частности, и в случае их клиента. И в этом плане суд ЕС принял отрицательное для защиты решения.

Хотя, как утверждает защита, решение суда ЕС не запрещает Верховному суду Австрии ссылаться на Хартию ЕС и оставляет это на усмотрение каждой страны Евросоюза.

Издание отмечает, что после решения суда ЕС и будущей постановления Верховного суда Австрии окончательное слово об экстрадиции Фирташа в США имеет федеральный министр юстиции.

Как сообщал УНН, в 2017 году Верховный суд Австрии отложил рассмотрение дела в этом деле, пока суд ЕС не вынесет предварительное решение о возможности применения Хартии ЕС по правам человека в апелляции экстрадиции Дмитрия Фирташа. Процесс экстрадиции был приостановлен.

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