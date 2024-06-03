Суд удовлетворил ходатайство о передаче ТРЦ "Гулливер" в управление АРМА

Суд удовлетворил ходатайство офиса Генпрокурора о передаче имущества (ТРЦ "Гулливер") в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщили в Шевченковском районном суде города Киева в понедельник, пишет УНН.

Детали

"3 июня 2024 следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева... рассмотрено ходатайство, инициированное Офисом Генпрокурора, о передаче имущества (ТРЦ "Гулливер") в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в порядке, определенном законом. Соответствующее ходатайство Офиса Генерального прокурора удовлетворено следственным судьей, при этом вопрос о передаче упомянутого имущества АРМА для реализации следственным судьей не решался", - сообщили в суде в Facebook.

В то же время, как отмечается, "прокурором в судебном заседании были уточнены требования ходатайства в части решения вопроса исключительно передачи имущества в управление АРМА, а не для реализации, а следовательно разрешение на реализацию указанного имущества следственным судьей не предоставлялось".

Кроме того, как указано, этим определением указано об обязанности АРМА по осуществлению периодических проверок (не реже одного раза в месяц) эффективности управления арестованными активами, переданными им в управление.

Дополнительно суд сообщил, что предметом досудебного расследования в приведенном уголовном производстве является, помимо прочего, исследование фактов уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), а также легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах.

Ранее

В пресс-центре "Судебной власти Украины" сообщили Радио Свобода, что Офис Генпрокурора инициировал передачу киевского торгово-офисного центра "Гулливер" в управление АРМА.