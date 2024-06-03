Суд задовольнив клопотання про передачу ТРЦ "Гулівер" в управління АРМА
Київ • УНН
Суд задовольнив клопотання Офісу Генпрокурора про передачу майна (ТРЦ "Гулівер") в управління Національного агентства України з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), повідомили у Шевченківському районному суді міста Києва у понеділок.
Суд задовольнив клопотання Офісу Генпрокурора про передачу майна (ТРЦ "Гулівер") в управління Національного агентства України з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), повідомили у Шевченківському районному суді міста Києва у понеділок, пише УНН.
Деталі
"3 червня 2024 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва... розглянуто клопотання, ініційоване Офісом Генпрокурора, про передачу майна (ТРЦ "Гулівер") в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) у порядку, визначеному законом. Відповідне клопотання Офісу Генерального прокурора задоволено слідчим суддею, при цьому питання щодо передачі згаданого майна АРМА для реалізації слідчим суддею не вирішувалося", - повідомили у суді у Facebook.
Водночас, як зазначається, "прокурором в судовому засіданні було уточнено вимоги клопотання в частині вирішення питання виключно передачі майна в управління АРМА, а не для реалізації, а відтак дозвіл на реалізацію зазначеного майна слідчим суддею не надавався".
Окрім того, як вказано, цією ухвалою зазначено про обов’язок АРМА щодо здійснення періодичних перевірок (не рідше одного разу на місяць) ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління.
Додатково суд повідомив, що предметом досудового розслідування у наведеному кримінальному провадженні є, окрім іншого, дослідження фактів ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.
Раніше
У пресцентрі "Судової влади України" повідомили Радіо Свобода, що Офіс Генпрокурора ініціював передачу київського торговельно-офісного центру "Гулівер" в управління АРМА.