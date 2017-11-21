Суд по делу Ефремова определил порядок исследования доказательств и допроса свидетелей

"В ходе судебного заседания рассмотрен ряд ходатайств стороны обвинения и стороны защиты о порядке исследования доказательств в уголовном производстве и о вызове свидетелей в последующие судебные заседания", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре также отметили, что, следующее заседание состоится 22.11.2017 в 10.00.

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Как сообщалось, Старобельский районный суд Луганской области рассматривает уголовное производство по обвинению Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в ГПУ сообщили о допросе свидетеля по делу Ефремова.