Суд у справі Єфремова визначив порядок дослідження доказів і допиту свідків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Старобільський районний суд Луганської області на сьогоднішньому засіданні визначив порядок дослідженні доказів і допиту свідків у кримінальному провадження за обвинувачення у державній зраді колишнього лідера парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
“В ході судового засідання розглянуто ряд клопотань сторони обвинувачення та сторони захисту щодо порядку дослідження доказів у кримінальному провадженні та щодо виклику свідків у наступні судові засідання”, — йдеться у повідомленні.
У Генпрокуратурі також зазначили, що , наступне засідання відбудеться 22.11.2017 о 10.00.
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Як повідомлялося, Старобільський районний суд Луганської області розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням О. Єфремова у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, у ГПУ повідомили про допит свідка у справі Єфремова.