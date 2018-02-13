Суд по делу экс-беркутовцев решил не откладывать рассмотрение производства из-за неявки Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Святошинский районный суд Киева решил не откладывать рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-беркутовцев в расстреле активистов Майдана из-за неявки свидетеля экс-президента Грузии Саакашвили. Об этом сообщил председательствующий судья Сергей Дячук, передает УНН.
В начале заседания С.Дячук сообщил, что на сегодняшнем заседании планировалось допрос свидетеля Саакашвили. Но, поскольку, по уважительным причинам он не смог прибыть в суд, поэтому судья поставил на обсуждение вопрос о возвращении на предварительную повестку исследования доказательств или отложения судебного заседания к явке свидетеля.
Прокурор Роман Псюк сказал, что сторона обвинения приняла все меры для того, чтобы свидетель прибыл сегодня.
"Другого выхода нет, чтобы вернуться к предварительному спланированному порядку исследования доказательств", - отметил он.
В то же время, адвокат Александр Горошинский отметил, что заседание нужно отложить до прибытия Саакашвили на заседание.
В свою очередь адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий, который пришел и на заседание, рассказал, что его подзащитный давал в Генпрокуратуре показания в рамках этого уголовного производства.
"Он намеревался сегодня свидетельствовать. Но свидетельствовать в пределах исключительно тех вопросов, которые он предоставлял прокуратуре во время допроса. Это же касалось исключительно позиции относительно так называемого итальянского фильма, не больше", - сказал защитник.
Также Чернолуцкий добавил, что защиты неизвестно, когда и каким образом Саакашвили вернется в Украину.
"Поэтому мы ставим под сомнение возможность в ближайшее время находиться здесь и свидетельствовать в рамках этого уголовного дела", - подчеркнул он.
В связи с этим, судья С.Дячук решил "восстановить предыдущий порядок восстановления доказательств, связанный с допросом пострадавших, не видя правовых оснований из приведенных выше обстоятельств, установленных непосредственно судом путем опроса лица, оказывающего правовую помощь свидетелю, для отложения судебного заседания в связи с неявкой данного свидетеля ".
Напомним, по данным Государственной пограничной службы, 12 февраля М.Саакашвили вернули в ту страну, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство - Польшу.
Как сообщал УНН, в мае 2015 Святошинский райсуд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.