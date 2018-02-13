Суд у справі екс-беркутівців вирішив не відкладати розгляд провадження через неявку Саакашвілі

На початку засідання С.Дячук повідомив, що на сьогоднішньому засіданні планувався допит свідка Саакашвілі. Але, оскільки, з поважних причин він не зміг прибути до суду, тому суддя поставив на обговорення питання про повернення до попереднього порядку дослідження доказів або відкладення судового засідання до явки свідка.

Прокурор Роман Псюк сказав, що сторона обвинувачення вжила всіх заходів для того, щоб свідок прибув сьогодні.

“Іншого виходу немає, щоб повернутися до попередньо спланованого порядку дослідження доказів”, - зауважив він.

Водночас, адвокат Олександр Горошинський наголосив, що засідання потрібно відкласти до прибуття Саакашвілі на засідання.

У свою чергу адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький, який прийшов також на засідання, розповів, що його підзахисний надавав у Генпрокуратурі свідчення у межах цього кримінального провадження.

“Він мав намір сьогодні свідчити. Але свідчити в межах винятково тих питань, які він надавав прокуратурі під час допиту. Це саме стосувалося винятково позиції щодо так званого італійського фільму, не більше”, - сказав захисник.

Також Чорнолуцький додав, що захисту невідомо, коли і в який спосіб Саакашвілі повернеться до України.

“Тому ми ставимо під сумнів можливість у найближчий час перебувати тут і свідчити у рамках цієї кримінальної справи”, - підкреслив він.

У зв’язку з цим, суддя С.Дячук вирішив “відновити попередній порядок відновлення доказів, який пов’язаний з допитом потерпілих, не вбачаючи правових підстав з наведених вище обставин, встановлених безпосередньо судом шляхом опитування особи, яка надає правову допомогу свідку, для відкладення судового засідання у зв’язку з неявкою даного свідка”.

Нагадаємо, за даними Державної прикордонної служби, 12 лютого М.Саакашвілі повернули в ту країну, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство — Польщу.

Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Святошинський райсуд почав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.