Суд в России продлил арест участникам организации "Хизб ут-Тахрир"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В России Кировский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения второй симферопольской группе в деле "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает УНН со ссылкой на правозащитную группу "Крымская солидарность".
Заседание суда состоялось в понедельник, 12 августа, касательно Османа Арифмеметова, Владлена Абдулкадырова, Сервета Газиева, Рустема Шейхалиева, Фархода Базарова, Биляла Адылова.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и оставить подсудимых под стражей до 15 ноября 2019 года", - отметили правозащитники.
Напомним, в Крыму снова продлили арест фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир".