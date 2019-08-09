В Крыму снова продлили арест фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Суд в оккупированном Симферополе сегодня продолжил меру пресечения трем фигурантам “дела Хизб ут-Тахрир” до 15 ноября. Об этом в Facebook сообщает правозащитная группа “Крымская солидарность”, передает УНН.
Так, в пятницу состоялось заседание по “делу Хизб ут-Тахрир”. Отмечается, что дело второй Симферопольской группы — Якима Бекирова, Сеитвели Сейтабдиева и Асана Яникова рассматривал подконтрольный РФ Киевский районный суд.
Так, сообщается, что во время заседания сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест. Контролируемый Россией суд отклонил ходатайство ссылаясь на то, что подсудимые являются гражданами Украины и могут спрятаться от наказания.
После совещания суд постановил продлить меру пресечения до 15 ноября 2019 года.
Как сообщал УНН, 5 августа “Верховный суд Крыма” продлил меру пресечения второй Бахчисарайский группе по “делу Хизб ут-Тахрир”.