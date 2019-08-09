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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 132499 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142013 просмотра

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6 марта, 17:07 • 128890 просмотра

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6 марта, 14:10 • 129602 просмотра

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В Крыму снова продлили арест фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

В Крыму снова продлили арест фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

Киев  •  УНН

 • 10674 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Суд в оккупированном Симферополе сегодня продолжил меру пресечения трем фигурантам “дела Хизб ут-Тахрир” до 15 ноября. Об этом в Facebook сообщает правозащитная группа “Крымская солидарность”, передает УНН.

Так, в пятницу состоялось заседание по “делу Хизб ут-Тахрир”. Отмечается, что дело второй Симферопольской группы — Якима Бекирова, Сеитвели Сейтабдиева и Асана Яникова рассматривал подконтрольный РФ Киевский районный суд.

Так, сообщается, что во время заседания сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест. Контролируемый Россией суд отклонил ходатайство ссылаясь на то, что подсудимые являются гражданами Украины и могут спрятаться от наказания.

После совещания суд постановил продлить меру пресечения до 15 ноября 2019 года.

Как сообщал УНН, 5 августа “Верховный суд Крыма” продлил меру пресечения второй Бахчисарайский группе по “делу Хизб ут-Тахрир”.

Украинские Национальные Новости

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