"Суд" в Крыму продлил арест фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. "Верховный суд Крыма" продлил меру пресечения второй Бахчисарайский группе по "делу Хизб ут-Тахрир". Об этом УНН сообщает со ссылкой со ссылкой на "Крымскую солидарность".
"Судебное заседание в отношении (второй Бахчисарайской группе - ред.) Сервера Мустафаева, Сервера Зекирьяева и Марлена Асанова завершено. Судом принято решение о продлении меры пресечения всем сроком на 30 дней", - говорится в сообщении.
Также завершено судебное заседание в отношении Эдема Смаилова и Мемета Белялова. Судом принято решение о продлении меры пресечения Эдема Смаилова и Мемета Белялова сроком на 30 дней.
Напомним, подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 1 августа продлил арест фигурантам алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир", которые были задержаны 10 июня.
Как сообщал УНН, 5 фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из России обратно в Крым.