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"Суд" у Криму продовжив арешт фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

"Суд" у Криму продовжив арешт фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

Київ • УНН

 • 9054 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. "Верховний суд Криму" продовжив запобіжний захід другій Бахчисарайській групі у "справі Хізб ут-Тахрір". Про це УНН повідомляє з посиланням з посиланням на "Кримську солідарність".

“Судове засідання щодо (другої Бахчисарайської групи — ред.) Сервера Мустафаєва, Сервера Зекірьяева і Марлена Асанова завершено. Судом прийнято рішення про продовження запобіжного заходу всім терміном на 30 днів”, — йдеться в повідомленні.

Також завершене судове засідання щодо Едема Смаілова та Мемета Белялова. Судом прийнято рішення про продовження запобіжного заходу Едему Смаілова та Меметов Белялова терміном на 30 днів.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 1 серпня продовжив арешт фігурантів алуштинської “справи Хізб ут-Тахрір”, які були затримані 10 червня.

Як повідомляв УНН, 5 фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір” етапували з Росії назад до Криму.

Українські Національні Новини

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