Чотирьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 1 серпня продовжив арешт фігурантів алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір", які були затримані 10 червня. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Крім.Реалії".
Відзначається, що арешт продовжили Руслану Месутову, Руслану Нагаеву, Ельдару Кантимирову і Лунуру Халилову. Вони будуть під вартою до 5 листопада. Засідання проходило у відкритому режимі. Адвокати клопотали про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, але суд відхилив клопотання.
Російські силовики після обшуків 10 червня затримали в Алушті Руслана Нагаєва і Ельдара Кантимирова, у селі Малий Маяк - Руслана Месутова, в селі Ізобільне - Ленура Халілова, голови місцевої релігійної громади.
ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять в рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосується релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".
Нагадаємо, 5 фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір” етапували з Росії назад до Криму.