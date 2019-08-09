У Криму знову продовжили арешт фігурантам “справи Хізб ут-Тахрір”

Так, в п’ятницю відбулося судове засідання у “справі Хізб ут-Тахрір”. Зазначається, що справу другої Сімферопольської групи — Якима Бекірова, Сеітвелі Сейтабдіева і Асана Яніково розглядав підконтрольний РФ Київський районний суд.

Так, повідомляється що під час засідання сторона захисту клопотала про зміну запобіжного заходу на домашній арешт. Контрольований Росією суд відхилив клопотання посилаючись на те, що підсудні є громадянами України і можуть сховатися від покарання.

Після наради суд ухвалив продовжити запобіжний захід до 15 листопада 2019 року.

Як повідомляв УНН, 5 серпня “Верховний суд Криму” продовжив запобіжний захід другий Бахчисарайській групі у “справі Хізб ут-Тахрір”.