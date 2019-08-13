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Суд у Росії продовжив арешт учасникам організації "Хізб ут-Тахрір"

Суд у Росії продовжив арешт учасникам організації "Хізб ут-Тахрір"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Росії Кіровський районний суд Ростова-на-Дону продовжив запобіжний захід другій сімферопольській групі в справі "Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє УНН з посиланням на правозахисну групу "Кримська солідарність".

Засідання суду відбулося в понеділок, 12 серпня, щодо Османа Арифмеметова, Владлена Абдулкадирова, Сервета Газієва, Рустема Шейхаліева, Фархода Базарова, Біляла Адилова.

"Суд постановив задовольнити клопотання слідства, і залишити підсудних під вартою до 15 листопада 2019 року", - зазначили правозахисники.

Нагадаємо, у Криму знову продовжили арешт фігурантам “справи Хізб ут-Тахрір”.

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