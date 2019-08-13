Суд у Росії продовжив арешт учасникам організації "Хізб ут-Тахрір"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Росії Кіровський районний суд Ростова-на-Дону продовжив запобіжний захід другій сімферопольській групі в справі "Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє УНН з посиланням на правозахисну групу "Кримська солідарність".
Засідання суду відбулося в понеділок, 12 серпня, щодо Османа Арифмеметова, Владлена Абдулкадирова, Сервета Газієва, Рустема Шейхаліева, Фархода Базарова, Біляла Адилова.
"Суд постановив задовольнити клопотання слідства, і залишити підсудних під вартою до 15 листопада 2019 року", - зазначили правозахисники.
Нагадаємо, у Криму знову продовжили арешт фігурантам “справи Хізб ут-Тахрір”.