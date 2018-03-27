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Суд в Германии оставил Пучдемона под стражей

Суд в Германии оставил Пучдемона под стражей

Киев  •  УНН

 • 12432 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Немецкий суд оставил под стражей бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона до вынесения решения о его экстрадиции. Такое решение принял региональный суд в немецком городе Киль, передает УНН со ссылкой на AFP.

Пучдемон "будет оставаться в тюрьме, пока не будет принято решение о процедуре выдачи", объявил суд свое решение через день после задержания каталонского лидера.

Адвокаты Пучдемона просили отпустить его на время рассмотрения запроса Испании об экстрадиции, но суд отклонил эту просьбу.

Задержание Пучдемона привело к масштабным акциям протеста в Каталонии. 25 марта в городах региона на улицы вышли около 50 000 демонстрантов. Между ними и полицией произошли столкновения, в результате которых телесные повреждения получили более 90 человек, среди которых более 20 - полицейские. Несколько демонстрантов были задержаны полицией.

Пучдемона 25 марта задержала немецкая полиция на автобане при пересечении границы между Данией и ФРГ. По словам адвоката каталонского политика, Пучдемон собирался вернуться после визита в Финляндию через территорию Германии в Бельгию, где он живет после побега из Испании. 23 марта Верховный суд Испании возобновил ордер на арест Пучдемона и нескольких других каталонских политиков. В Испании против них возбуждено уголовное дело по обвинению в организации мятежа, Пучдемону грозит тюремное заключение до 30 лет.

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